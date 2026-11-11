BEAD

Clearfield Supports East Central Energy’s First-in-Minnesota BEAD Expansion Project

East Central Energy is aiming to eventually serve 25,000 locations

Corryn D'Attaray

Corryn D'Attaray

2 min read
Clearfield Supports East Central Energy’s First-in-Minnesota BEAD Expansion Project
Photo of Clearfield staff at Adtran Summit, from Facebook

WASHINGTON, Nov. 11, 2026 – Clearfield and East Central Energy are expanding fiber broadband service across Minnesota and Wisconsin – building on ECE's recent federal broadband funding award and ongoing network deployment efforts.

The partnership follows ECE's Broadband, Equity, Access, and Deployment Program agreement of being the first broadband provider to bring high-speed internet service to about 3,750 locations in Minnesota. Since fall 2023, ECE has connected more than 8,400 members and aims to eventually serve 25,000 across its territory.

CTA Image

Sign up for Broadband and AI in the Next Congress on Dec 1!

Don't Miss Out!
Post tagged in
BEAD Clearfield East Central Energy Minnesota Wicsonsin Washington November Build America, Buy America Dennis Rice Cheri Beranek

Read more

Popular Tags

Other Satellite Companies Not Excited About Rocket Lab-Iridium Deal FCC 6 Members of Congress Set for 'Broadband and AI' as Reps. Pramila Jayapal and Jennifer McClellan Join Keynote Lineup Broadband's Impact Clearfield Supports East Central Energy’s First-in-Minnesota BEAD Expansion Project BEAD NTIA Failed to Keep Key Records Behind $42B BEAD Allocations, Audit Finds NTIA AST SpaceMobile Pushing Back Near-Term Satellite Deployment Milestone AT&T How Nvidia CEO Jensen Huang's Extramarital Affair Could Cause Collateral Damage in Washington Donald Trump