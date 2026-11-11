Clearfield Supports East Central Energy’s First-in-Minnesota BEAD Expansion Project
East Central Energy is aiming to eventually serve 25,000 locations
Corryn D'Attaray
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WASHINGTON, Nov. 11, 2026 – Clearfield and East Central Energy are expanding fiber broadband service across Minnesota and Wisconsin – building on ECE's recent federal broadband funding award and ongoing network deployment efforts.
The partnership follows ECE's Broadband, Equity, Access, and Deployment Program agreement of being the first broadband provider to bring high-speed internet service to about 3,750 locations in Minnesota. Since fall 2023, ECE has connected more than 8,400 members and aims to eventually serve 25,000 across its territory.