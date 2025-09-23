Sign in Subscribe
Fiber

Research Finds $3.24 Trillion Economic Benefit From Fiber Deployment To Unserved Areas

Brattle Group study says to prioritize fiber builds to maximize returns.

Akul Saxena

Akul Saxena

1 min read
Research Finds $3.24 Trillion Economic Benefit From Fiber Deployment To Unserved Areas
Photo of Brattle Group Principal Paroma Sanyal from her bio on the Brattle Group website.

WASHINGTON, September 23, 2024 — A new Brattle Group economic analysis quantifies the massive benefits of deploying fiber to America's 56 million unserved households, finding a net present value of $3.24 trillion over thirty years.

The study, commissioned by the Fiber Broadband Association and Frontier Communications, projects 380,000 new jobs and $1.64 trillion in increased housing values from universal fiber deployment. Key findings challenge current federal broadband policy approaches and funding priorities.

Researchers Paroma Sanyal, Coleman Bazelon, Yong Paek, and Dan Beemon, economists at Brattle Group, argue that targeting fiber deployment to unserved areas generates far greater economic returns than funding underserved locations that already have some broadband connectivity. Their economic modeling demonstrates significant benefits across multiple sectors, including healthcare, education, and remote work capabilities.

CTA Image

Ready to purchase Breakfast Club Membership? Only $490/year...

Special $490/year offer

The analysis suggests federal programs like Broadband Equity Access and Deployment should prioritize fiber infrastructure for completely unserved areas over upgrading underserved locations to maximize return on federal investment.

The study models economic impacts across rural, suburban, and urban unserved areas, finding consistent positive returns despite varying deployment costs.

The authors recommended policymakers shift from underserved-area targeting toward unserved-area prioritization to maximize economic development benefits from federal broadband investments.

Post tagged in
Fiber TPRC53 FBA Brattle Group Paroma Sanyal Coleman Bazelon Yong Paek Dan Beemon

Member discussion

Read more

Popular Tags

T-Mobile Wants Rehearing in $92 Million Location Data Fine Case FCC Jostling in the Airwaves Resumes After Passage of Trump’s Budget Bill Broadband's Impact GOP Sen. Wicker Wants States to Keep BEAD Non-deployment Funds BEAD U.S.–UK Tech Pact Spurs $350B in Cross-Atlantic Deals NTIA Dateline Ashburn: The Interplay Between IXPs and Data Centers Infrastructure Broadband Breakfast on September 24, 2025 - Broadband Mapping and Funding Accountability Broadband Mapping and Data