Schools, Health and Libraries Broadband Coalition Adds 6 Board Members
The new board members bring experience in statewide fiber expansion and E-Rate policy
Akshaya Krishnan
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WASHINGTON, Nov. 24, 2026 - The SHLB Coalition has added six new board members.
The Schools, Health & Libraries Broadband (SHLB) Coalition has appointed six new members to its Board of Directors, strengthening its advocacy for affordable, high-quality broadband access for schools, libraries, health care providers, and other anchor institutions.
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